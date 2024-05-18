Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada sol kanatta Kazımcan'ın kullandığı uzun taç atışında, penaltı noktasına gelen topu kaleci Erdem Canpolat tek yumruk ile uzaklaştırdı.
30. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasında Rodrigues topu kontrol ederek sol taraftan ceza alanına girdi. Pendikspor kalecisi Erdem zamanında kalesini terk ederek topu taca göndermeyi başardı.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Tolga Ciğerci, Moreira, Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Flips, Ali Kaan Güneren, Arda Ünay, Maacheda, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeirra, Gökcan Kaya, Midtsjo, Lusamba, Halil Akbunar, Umut Nayir, Diaby
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Endri Çekici, Murat Akça, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Efe Sayhan, Serkan Asan, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kart: Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü ile Pendikspor Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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