MKE Ankaragücü - İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 1-0 İstanbulspor Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ortasında savunmadan seken top, ceza sahası dışında Kazımcan'ın önünde kaldı. Kazımcan'ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
10. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda topu İstanbulsporlu oyunculardan sekerek Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin ceza yayınından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
15. dakikada Mamadou, savunmanın arkasına koşu yapan Emir Kaan'a pasını verdi. Kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Emir Kaan'ın vuruşunda Ertaç gole izin vermedi.
38. dakikada savunmanın arkasına atılan topta ceza sahası dışında Emir Kaan Gültekin, kaleci Ertaç Özbir'le karşı karşıya kaldı. İki futbolcunun topa aynı anda müdahale etmek istemesiyle her iki futbolcu da çarpışarak sakatlık yaşadı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu bu pozisyonda yaptığı hareketten dolayı kaleci Ertaç'a kırmızı kart gösterdi.
45+8. dakikada Loshaj'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçerek ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Özcan Sultanboğlu
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir (Bahadır Han Güngördü dk. 41), Kitsiou, Mujakic, Mert Çetin, Kazımcan Karakataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Bassogog, Pedrinho, Cahtzigiovanis, Sowe
Yedekler: Alper Uludağ, Atakan Çankaya, Bajic, Rodrigues, Saponara, Flips, Arda Ünyay, Macheda, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mamadou
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Coly, Özcan Şahan, Duhaney, İzzet Topatar
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Loshaj (dk. 45+8) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Ertaç Özbir (dk. 38) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Pedrinho (MKE Ankaragücü), Ali Yaşar (İstanbulspor) - ANKARA
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