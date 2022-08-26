Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit 'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı - Son Dakika

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