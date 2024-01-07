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Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle Sivasspor öne geçerken, Bahoken'in golüyle Kayserispor beraberliği yakaladı.

Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı
07.01.2024 - 14:29,
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Stat: RHG EnerTürk Enerji?

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte, Cardoso, Thiam

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Barrow, Koita, Manaj

Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

16. dakikada Kayserispor atağında Karimi'nin pasında sol çapraz ceza sahası içerisinde Cardoso'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Sivasspor öne geçti. Kendi yarı alandan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahasına giren Barrow'un içeriye sert ortasında Arif Kocaman'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1

29. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sivasspor'da topla buluşan Charisis'in sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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