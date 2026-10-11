Montella, A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldı, veda mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Montella, A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldı, veda mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Montella, mesajında milli takımı çalıştırmanın büyük bir onur olduğunu belirterek oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı.

Montella, sosyal medyadan paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonuna, her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Görevde kaldığı sürede birçok şey yaşandığını aktaran İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
15:49
İkiz gibiler Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
15:33
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
14:56
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
14:50
Eda Ece’den rol şartı Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 15:57:42. #7.13#
SON DAKİKA: Montella, A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldı, veda mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei