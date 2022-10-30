Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi

Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasında büyük böcek sürüleri stadyumu istila etti.
Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.
Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi El Cemarik 4-0 galip tamamladı.
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