Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi

Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasında büyük böcek sürüleri stadyumu istila etti.

MAÇA ARA VERİLDİ

Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.

SABAH KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi El Cemarik 4-0 galip tamamladı.