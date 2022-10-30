Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi - Son Dakika
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Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi

30.10.2022 18:39
Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi

Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi mücadelesine, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi sebebiyle 25. dakikada ara verildi. Bu sabah kaldığı yerden devam eden maçı El Cemarik 4-0 kazandı.

Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasında büyük böcek sürüleri stadyumu istila etti.

MAÇA ARA VERİLDİ

Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.

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SABAH KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi El Cemarik 4-0 galip tamamladı.

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