MotoGP'de bu sezon şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo ) dört kez zafere ulaşırken, Enea Bastianini (Gresini) ilei Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA

Büyük Britanya, Ducati, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika

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