Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Mourinho\'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
10.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya milli takım için teklif sunmayı planladığı iddia edilirken, Benfica'nın da olası ayrılık ihtimaline karşı Ruben Amorim'i alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Kariyerinde bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini daha önce dile getiren Jose Mourinho'nun, bu hayaline bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sonrası kavuşabileceği iddia edildi. ESPN'de yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Mourinho'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.

MOURINHO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eriyor. Haberde, Dünya Kupası'nın ardından Martinez'in sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte federasyonun Jose Mourinho'ya resmi teklif sunmayı planladığı belirtildi.

BENFICA DÖNEMİ VE SÖZLEŞME DETAYI

Sezona Fenerbahçe ile başlayan Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından Benfica'nın başına geçti. 63 yaşındaki teknik adam, Portekiz temsilcisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Mourinho'nun Benfica ile yaptığı anlaşmada uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

BENFICA'NIN ALTERNATİF PLANI: AMORIM

Öte yandan Benfica'nın da Mourinho ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlık yaptığı öne sürüldü. ESPN'nin haberine göre Portekiz ekibi, Mourinho'nun olası ayrılığı durumunda Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'i teknik direktörlük için gündemine aldı.

Jose Mourinho, Milli Takım, Portekiz, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:51:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.