MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü - Son Dakika
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MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü

06.04.2022 11:41
MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Kadın Erkek 1. Lig müsabakaları sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Kadın Erkek 1. Lig müsabakaları sona erdi.

Üniversiteler Arası Voleybol karşılaşmalarının en prestijli liginde milli sporcular ile yarışan MSKÜ kadın voleybol takımı, müsabakadan üçüncülük ile ayrıldı.

Antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Aydın Çelebi'nin; idareciliğini Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan'ın yaptığı kadın voleybol takımı, turnuvanın ilk gününde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini 3-0 yendi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Voleybol Kadın 1'nci Lig takımı, müsabakayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu'nda 5 gün süren turnuvaya kadınlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi katıldı. - MUĞLA

MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü
MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversiteler, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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