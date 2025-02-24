Muğla'nın Okçuları Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
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Muğla'nın Okçuları Avrupa İkincisi Oldu

Muğla\'nın Okçuları Avrupa İkincisi Oldu

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un yer aldığı takım gümüş madalya kazandı. Şampiyonada Mete Gazoz da bireysel kategoride gümüş madalya aldı.

24.02.2025 14:52  Güncelleme: 14:53
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17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un yer aldığı Makaralı Yay Okçuluk Kadın takımı Avrupa İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Makaralı Yay Okçuluk Kadın takımı Hazal Burun, Ayşe Bera Süzer ve Emine Rabia Oğuz'dan oluştu. Aynı şampiyonada Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Milli Takımda da Antrenörlük yapan Dr. Ejder Sözen sporda çalışmanın, istikrarın önemli olduğunu söyledi ve Avrupa İkincisi olan sporcuları ile gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Aras sporcuları ve antrenör Ejder Sözen'i kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Milli Takım'da Avrupa ikincisi olan Hazal Burun ve takım arkadaşlarını kutladı. Başkan Aras "Ülkemizde gerçekleştirilen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Milli formamızla başarılı sonuçlar alarak Avrupa ikincisi olan Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Hazal Burun'u ve takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bizleri, Muğlamızı ve ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde başarılı okçular yetişmesine öncülük eden, bu başarılar ile Milli takım antrenörü olarak Avrupa Şampiyonası'nda görev alan çok değerli hocamız Dr. Ejder Sözen'i de kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya destek vermeye, ulusal ve uluslararası turnuvalara damga vurmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Okçuları Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika

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