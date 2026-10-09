Muğlaspor Akademi Tesisleri, eski başkan Sabri Dinçer\'in adıyla anılacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un eski başkanlarından merhum Sabri Dinçer'in adı, kulübün Akademi Tesisleri'ne verildi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın kulübün geçmişine ve emeği geçen isimlere duyulan vefanın göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kulübün geçmişi ile geleceği arasındaki bağı güçlendirmek istediklerini ifade eden Kıyanç, merhum Sabri Dinçer'in Muğlaspor camiasında özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kıyanç, "Muğlaspor'umuzun tarihinde emeği, fedakarlığı ve sevgisiyle iz bırakan çok kıymetli isimler var. Efsane başkanımız merhum Sabri Dinçer de bu camianın gönlünde özel bir yere sahip. Kendisinin adını Akademi Tesisleri'mize vermekten büyük bir onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vefa anlayışının kulüp kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Kıyanç, altyapıda yetişen gençlerin Muğlaspor'un tarihini ve kulübe hizmet eden isimleri tanımasını önemsediklerini belirtti.

Kıyanç, "Bu tesislerde yetişen çocuklarımızın, formasını taşıdıkları kulübün geçmişini ve bu arma için emek veren büyüklerini tanımalarını istiyoruz. Sabri Dinçer isminin gençlerimizin yetiştiği bir yerde yaşatılması bu nedenle ayrıca anlamlı. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muğlaspor'a katkı sunan isimlerin emeklerinin unutulmayacağını dile getiren Kıyanç, Sabri Dinçer'i rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirterek, kulübe kazandırdığı değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.