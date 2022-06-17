Milas doğumlu genç futbolcu, kariyerinde Afjet Afyonspor, Bilecikspor ve Nilüfer Fk formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Uzun süre memleketinin dışında forma giydiğini belirten genç futbolcu; "Memleketimin kulübü olan Muğlaspor'a transfer olduğum için mutluyum. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımın parçası olmak gurur verici. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşırız. Takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mustafa Tuna, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muğlaspor'da transfer - Son Dakika

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