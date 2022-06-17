Muğlaspor'da transfer - Son Dakika
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Muğlaspor'da transfer

17.06.2022 13:10
Muğlaspor'da transfer

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, Nilüfer FK forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Tuna Kumru ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, Nilüfer FK forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Tuna Kumru ile anlaşmaya vardı.

Milas doğumlu genç futbolcu, kariyerinde Afjet Afyonspor, Bilecikspor ve Nilüfer Fk formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Uzun süre memleketinin dışında forma giydiğini belirten genç futbolcu; "Memleketimin kulübü olan Muğlaspor'a transfer olduğum için mutluyum. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımın parçası olmak gurur verici. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşırız. Takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Mustafa Tuna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'da transfer - Son Dakika

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