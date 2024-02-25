Muğlaspor, evinde Sökespor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Muğlaspor, evinde Sökespor'a mağlup oldu

Muğlaspor, evinde Sökespor\'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Sökespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Muğlaspor'un golünü Ali Ayhan Keskin atarken, Sökespor'un gollerini ise Fatih Kaya kaydetti.

25.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Sökespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Muğla Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Arıoğlu, Atahan Kandır, Abdurrahim Ay, Mehmet Kahraman

Muğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, İbrahim Utku İnce, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez, Savaş Yılmaz (Dk.58 Onur Garip), Hakan Çorlak (Dk.70 Batuhan Dinçer Yokuş), Şevket Güngör (Dk.88 Mehmet Ali Yörük), Ahmet Ası (Dk.46 Oğuzhan Sertaka), Onurcan Küçük, Sezer Orhonsayın (Dk.58 Kaan Yıldırım)

Sökespor: Kaan Kavurgacı, Azad Karımov, Onur Alper Külek, Abdullah Kurtboğan, Ozan Aydın, Emrecan Beşkaya (Dk.5 Emre Demirtaş), Taylan Ağca, Devran Direk, Fatih Kaya, Yasin Ayaku, Özcan Atalay (Dk.46 Emre Demirtaş)

Goller: Dk. 28 Ali Ayhan Keskin (Muğlaspor), Dk.32 Fatih Kaya, Dk. 56 Fatih Kaya (Sökespor), - MUĞLA

Kaynak: İHA

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