Muğlaspor, Vanspor'a Torbalı'da 44'te Oliviera'nın golüyle tek golle yenildi - Son Dakika
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Muğlaspor, Vanspor'a Torbalı'da 44'te Oliviera'nın golüyle tek golle yenildi

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Muğlaspor, Vanspor\'a Torbalı\'da 44\'te Oliviera\'nın golüyle tek golle yenildi
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Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, Vanspor'la Torbalı'da oynadığı özel maçı 44'üncü dakikada Oliviera'nın golüyle tek golle kaybetti. Muğlaspor milli aranın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli maç nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, Vanspor'la oynadığı özel maçı tek golle kaybetti. Maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayan, antrenmanlarını ise İzmir'de Torbalı'da yapan Vanspor'a galibiyeti getiren golü 44'üncü dakikada Oliviera kaydetti. Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak tüm oyuncularını görme şansı yakaladı. Ligi kadar yoğun bir tempoda çalışacak Muğlaspor milli aranın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Düşme hattındaki Vanspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA
Fatih KaragümrükFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor, Vanspor'a Torbalı'da 44'te Oliviera'nın golüyle tek golle yenildi - Son Dakika
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