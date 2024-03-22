Muğlaspor, Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti - Son Dakika
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Muğlaspor, Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti

Muğlaspor, Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti

Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta lider olan Muğlaspor, 24 Mart Pazar günü oynanacak olan Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısının da açık olacağı belirtildi.

22.03.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta mücadele eden lider Muğlaspor, yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti.

24 Mart Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesinde Muğlaspor tarafından maça çağrıda bulunuldu.

Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada"24 Mart Pazar günü saat 15.00'te Muğlaspor'umuz ile Yatağanspor arasında oynanacak olan 21. hafta karşılaşmasında geçtiğimiz iç saha maçında stada girişte yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısı da açık olacaktır. Şampiyonluk yolunda tüm Muğla halkını maçımızı bekliyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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