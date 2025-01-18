Muhammed Bozdağ çeyrek finale yükseldi

Spor

Almanya'da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Muhammed Bozdağ, 1000 metrede çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dresden şehrinde düzenlenen organizasyonda Furkan Akar, Muhammed Bozdağ, Murat Tahtacı, Metehan Atan ve Denis Örs mücadele etti.

Muhammed Bozdağ, organizasyonda 1000 metrede çeyrek finale yükselirken, Furkan Akar 500 metre mesafede yedinci oldu.

Yarışlar yarın 1000 metre ve 1500 metre mesafeleriyle devam edecek.