Muş'ta Kış Dağcılık Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta Kış Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

TDF'nin düzenlediği kış dağcılık eğitimi, 105 dağcıyla zorlu şartlarda başarıyla sona erdi.

22.02.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muş'ta TDF'nin kış dağcılık eğitimi tamamlandı

MUŞ - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Farklı illerden gelen 105 dağcı, 17-23 Şubat tarihleri arasında zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim aldı.

Eğitimin ilk aşamasında katılımcılar çadır kurarak teorik derslere tabi tutuldu. Daha sonra, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Güzeltepe Kayak Merkezi bölgesinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimlerden geçti. Program boyunca kar ve buzda güvenli yürüyüş, çığda hayatta kalma, karlı arazide yön bulma ve dağ yamacında ilerleme gibi kritik teknikler öğretildi. Sert kış şartlarına rağmen eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular, dağcılık konusunda önemli deneyimler kazandı.

Eğitim boyunca dağcılar, çadırlarda yemek yaparak zorlu hava şartlarına adapte olmaya çalıştı. Barınma ihtiyacını karşılamak için ise kar bloklarından iglo inşa etti.

TDF antrenörü ve Muş'taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, 17 Şubat'ta başlayan eğitimlerin bugün itibarıyla tamamlandığını söyledi. Gerçekleştirilen eğitimlerde daha çok teorik bilgilere yoğunlaştıklarını belirten Oğur, "Teorik olarak anlattığımız bilgileri sonradan da uygulamalı olarak sahada çalıştık. Bunlar arasında karda nasıl yürünür, nasıl iz açılır, yorulunca ne yapılır gibi konular yer aldı. Ayrıca, düşen bir arkadaşınızı nasıl kurtaracağınızı, kendiniz düştüğünüzde ne yapmanız gerektiğini öğrettik. Bunun yanı sıra doğada mahsur kaldığınızda hayatta kalma teknikleri üzerine eğitimler verdik. Örneğin, kaybolduğunuzda yönünüzü bulamazsanız bir kar mağarası yaparak içine girip hayatınızı sürdürebilirsiniz ya da bir iglo inşa ederek, kurtarılana kadar orada kalabilirsiniz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar bir üst aşamaya geçmeye hak kazanacak. Bugün teorik ve uygulamalı sınavları yaptıktan sonra kimlerin bir üst aşamaya geçeceğini ilan edeceğiz. Başarılı olanlar bir üst seviyeye çıkarken, geçemeyenler ise hazırlanarak gelecek yıl aynı eğitimi tekrar alacaklar" ifadelerini kullandı.

Eğitim programına Mardin'den katılan Uğur Çetinkaya, "Yaklaşık bir haftadır buradayız. İlk iki gün hava çok güzeldi, sadece biraz kuru soğuk vardı. Üçüncü günden sonra kar yağmaya başladı. Tabii, haliyle bazı çadırlarımız çöktü, karlar hava kanallarını tıkadı. Bu durum üzerine teorik eğitim programı değiştirildi ve hemen çadır kontrollerini sağladık. Dün gece yine kar yağmaya devam etti. Saat 04.00'te nöbetleşerek uyanık kaldık ve çadırlarımızı tahliye ettik. Eğitime ara verdik. Bu arada yemek için makarna yaptık; bizim ana yemeğimiz genellikle makarna oluyor. Hocalarımızla birlikte yemek hazırlıyoruz. Çadırda kalmak zorlayıcı olabilir, ancak bu da eğitimin bir parçası. Türkiye Dağcılık Federasyonunun bize sunduğu bu güzel faaliyetlerden, hocalarımızın bilgileri ve tecrübelerinden faydalanmak bizim için büyük bir fırsat. Gerekli önlemleri alarak şişme yatağın üstüne mat seriyoruz, çünkü bazen sıcaklık çok düşük olabiliyor. Uyku tulumunun içine ek bir tulum koyarak ekstra önlem alıyoruz ve çadırda kalmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim programına katılan dağcılardan Gülcan Uysal, " İstanbul'dan geldim. Geceyi geçirmek için iglomuzu yaptık. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 5 derece. Zorlu şartlar altında geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. İglo yapmak bizim için biraz zor oldu, ancak yeterli kar vardı ve iglo şu an geceyi geçirebilmemiz için iyi bir sığınak olacak. Doğada zorlu şartlar altında mahsur kalırsak barınmak için iglo yapıyoruz. Yapımı biraz uzun sürse de çadır yerine geçebiliyor. Teknik malzemeler kullanarak, kazma ve kürek gibi aletlerle önce kar bloklarını kesiyoruz, ardından iş bölümü yaparak hep birlikte inşa etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Kış Dağcılık Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kış Dağcılık Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.