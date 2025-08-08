Musaba Gençlerbirliği Maçında Yok

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni transfer Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.
Samsunspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Anthony Musaba, sol uyluk ön taraf kas grubundaki (M. Rektus Femoris) sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavi süreci, sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
