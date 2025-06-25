Muşspor, 22 yaşındaki futbolcu Ozan Resuloğlu ile sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, orta saha oyuncusu Ozan Resuloğlu'nu kadrosuna kattı. İmza töreni, Futbol Şube Sorumlusu Erdal Alkaç'ın katılımıyla gerçekleşti. Sarı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Memleketinin renkleriyle sahada olmanın gururunu yaşayacak olan genç oyuncumuza sarı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi. - MUŞ
Son Dakika › Spor › Muşspor Ozan Resuloğlu ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?