 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonanın 23 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun\'da Başladı
17.12.2023 - 18:05,
Abone Ol

Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık için üzücü olduğunu söyledi. Gözgeç, boksa 50 yıldan fazla hizmet eden Mustafa Bilir'e teşekkür ederek plaket verdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de sporculara başarılar diledi.

Şampiyona 23 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Bilir, Türkiye, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:16:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement