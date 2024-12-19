Mustafa Bozbey, Yılın Spor Ödülleri'nde 'En Başarılı Belediye Başkanı' Seçildi - Son Dakika
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Mustafa Bozbey, Yılın Spor Ödülleri'nde 'En Başarılı Belediye Başkanı' Seçildi

Mustafa Bozbey, Yılın Spor Ödülleri\'nde \'En Başarılı Belediye Başkanı\' Seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Torex Sport iş birliğiyle düzenlenen 'Yılın Spor Ödülleri' töreninde, 'Spora katkı sağlayan Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' unvanını kazandı. Bozbey, sporun önemine vurgu yaparak Bursa'nın spor kültürüne katkılarda bulunduklarını belirtti.

19.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Torex Sport iş birliğiyle düzenlenen 'Yılın Spor Ödülleri' töreninde 'Spora katkı sağlayan Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Torex Sport iş birliğiyle düzenlenen 'Yılın Spor Ödülleri' töreninde 'Spora katkı sağlayan Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' seçildi.

Törende, sporcu ve yöneticilere ödüllerini de takdim eden Başkan Mustafa Bozbey, sporun, sadece kent ve ülke tanıtımı için değil, sağlıklı bir toplum için de vazgeçilmez olduğunu belirtti. Her yaştan insanın spor yapmasını desteklemenin, çocukların bir spor dalıyla veya bir sanat alanıyla uğraşmasını teşvik etmenin öncelikleri olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda spor geçmişiyle de gurur duyulacak bir kenttir. Adeta bir sporcu fabrikası diyebileceğimiz kentimiz, pek çok branşta sayısız değerli isme ev sahipliği yapmış, Türk sporuna önemli katkılar sunmuştur. Bu yüzden bu ödülü Bursa adına almak, benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu ödül, kentimizin spor kültürüne ve sporcularına duyduğumuz inancın bir sembolüdür. Bu ödülü, sadece kendim için değil, Bursa için, spora gönül vermiş herkes için alıyorum" dedi.

Bursa'da sporun gelişimi için önemli adımlar attıklarını, sporun herkes için ulaşılabilir olması adına tesisleşme yatırımlarına hız verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'nın her köşesinde spor tesislerini artırarak, çocukların ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırdıklarını dile getirdi. Spor kültürünü küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmayı ve bir yaşam disiplini haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Bozbey, "Amatör ve yetiştirici kulüplerimize desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Onlara adeta bir can suyu niteliğinde katkılar sağlıyoruz. Bursa'nın en kıymetli markalarından biri olan Bursaspor'umuza yönelik çalışmalarımız ise bu çabanın en somut örneklerinden biri. Kulübümüzle akılcı iş birlikleri geliştirerek, yeniden bir güven ortamı inşa ettik. Bugün, yeniden gümbür gümbür gelen bir Bursaspor gerçeğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu başarının ardında yalnızca belediyemizin değil, Bursalı hemşehrilerimizin de emeği ve inancı var" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mustafa Bozbey, Yılın Spor Ödülleri'nde 'En Başarılı Belediye Başkanı' Seçildi - Son Dakika

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