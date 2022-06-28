Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Rafael Nadal (2 numaralı seribaşı), dünya 41 numarası Francisco Cerundolo ile oynadığı ilk tur mücadelesini 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

Rafael Nadal, Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı - Son Dakika

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