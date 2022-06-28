Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı

28.06.2022 21:27
Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Francisco Cerundolo'yu 3-1 yenerek 2. tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Francisco Cerundolo'yu 3-1 yenerek 2. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 2. gün maçlarına devam edildi.

Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Rafael Nadal (2 numaralı seribaşı), dünya 41 numarası Francisco Cerundolo ile oynadığı ilk tur mücadelesini 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazandı.

Diego Schwartzman (12), Stefan Kozlov'u, Roberto Bautista (17) da Attila Balazs'ı 3-0 mağlup ederek 2. turun yolunu tuttu.

Kadınlarda ise Fransa Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Coco Gauff (11), dünya sıralamasının 54. basamağındaki Elena Gabriela Ruse karşısında zorlansa da 2-1'lik (2-6, 6-3, 7-5) skorla tur atladı.

2019 şampiyonu Simona Halep (16), Amanda Anisimova (20), 2011 ve 2014 şampiyonu Petra Kvitova (25) da rakiplerini eleyerek 2. tur biletini aldı.

YORUMLAR
500
Swiatek, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi Swiatek, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi Kovid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Berrettini, Wimbledon'dan çekildi Kovid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Berrettini, Wimbledon'dan çekildi
Kaynak: AA

Rafael Nadal, Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 21:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: Nadal, Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement