Üye Girişi
Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0

26.12.2021 15:18
Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şenol Bektaş (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 83 Mete), Ebu Sıddık (xx), Emre (xxx), Onur (xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Hasan (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şenol Bektaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 83 Mete), Ebu Sıddık (xx), Emre (xxx), Onur (xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Hasan (xx) (Dk. 71 Kaan xx), Mert Çapar (xxx), Muhammet Ali (xxxx), Aytaç (xx) (Dk. 61 Bünyamin Cesur xx)ŞANLIURFASPOR: Murat (x) - Kadir Kaan (xx), Mustafa (x), Erkan (x), Caner (x) (Dk. 74 Sinan x), Vedat (x), Samed (xx), Behlül (x) (Dk. 81 Kubilay Eren x), Muhammed Enes (xx), Burak (xx), Muhammed Raşit (x) (Dk. 56 Ferhan xx)GOL: Dk. 6 Muhammet Ali (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Onur, Hasan, Mehmet Ersavaş, Mert Er, Zekeriya (Nazilli Bld), Mustafa, Vedat, Samed, Muhammed Enes (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, ilk devrenin son sınavında iddialı rakiplerinden Şanlıurfaspor'u da mağlup etmeyi başardı: 1-0.

Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 6'ncı dakikada Muhammet Ali attı. Grupta 5 maçtır yenilmeyen, bu periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını 27 puanla dördüncü sırada tamamladı.


YORUMLAR
500

Bayram Başkan, Hisarcık, Mert Er, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0 - Son Dakika Spor


Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı         
15:20
Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı         
15:05
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:39 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
14:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum
14:13 Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 15:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement