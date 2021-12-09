Nazilli'de Tamer gitti, İlyas yolda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olan kadroda da yer alan sağ bek Tamer Arıcı'yla yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Yönetim, Nazilli formasıyla kariyerinde 24 maça çıkan futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı. Tamer de taraftarlar için sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı.

Siyah beyazlılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilip beklentilerin altında kalan forvet İlyas Çakmak'a da yol göründü. Yönetim, tecrübeli futbolcuya düşünmesi için haftaya salı gününe kadar izin verdi. 8 maçta forma giyen ancak skor üretemeyen, hem fizik hem de oyun anlamında takıma katkı sağlayamayan İlyas, 5 günlük Ankara kampına götürülmeyip memleketi İzmir'e döndü. Yönetim, İlyas'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor. İlyas, sezon başında fıtık ameliyatı olarak 1 ay takımdan ayrı kalmıştı.