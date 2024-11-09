Nazillispor Serik'e Hazır

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 haftada yalnız 1 kez galip gelerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın Serik Belediyespor deplasmanında terleyecek. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak.
Geçen hafta evinde Diyarbekirspor beraberliğiyle kıl payı düşme hattından sıyrılan Nazilli ekibinin grupta 10 maçta 6 puanı var. Serik ise 24 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor.
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