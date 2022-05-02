NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı - Son Dakika
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NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı

02.05.2022 10:50
NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde ilk maçlar oynandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde ilk maçlar oynandı.

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 101-89 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada 24 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Bobby Portis 15 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 25 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Celtics'te Jayson Tatum 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergilerken, Al Horford 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors, ilk maçı kazandı

Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-116 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Jordan Poole'nin 31 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Warriors'ta, Stephen Curry 24, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sağladı.

Grizzlies'ta ise Ja Morant'ın 34 sayı, 10 asist, Jaren Jackson'ın 33 sayı, 10 ribauntluk "double double" performansları mağlubiyete engel olamadı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı - Son Dakika
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