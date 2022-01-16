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NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, seriye devam ediyor - Son Dakika

NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, seriye devam ediyor

16.01.2022 11:01
NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, seriye devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 109-98 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 109-98 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. İki milli oyuncuyu karşı karşıya getiren karşılaşmada, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers sahadan 11 sayı farkla galibiyetle ayrılırken, Miami Heat'te görev alan çaylak oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.

İlk 5'te başlayarak 23 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 4'ü ofansif olmak üzere 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının en skorer oyuncusu olurken, kariyerinin sayı rekorunu da tekrarladı. 23 yaşındaki oyuncu, NBA'de çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkararak önemli bir başarıya daha imza attı.

Sixers'ta all-star Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.

Los Angeles Lakers farklı kaybetti

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 133-96'lık skorla mağlup etti.

Sezonun 22. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Bones Hyland, 27 sayı ve 10 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırarken, Jeff Green 26 sayı attı. Nikola Jokic ise 17 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 22'nci mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 25 sayı ve 9 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı.

Cavaliers seriyi 4 maça çıkardı

Cleveland Cavaliers'ın konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardığı mücadelede, Darius Garland 27 sayı ve 18 asistle zaferde başrolü oynadı.

Milli oyuncu Cedi Osman ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks- Toronto Raptors: 96-103

Washington Wizards- Portland Trail Blazers: 110-115

Atlanta Hawks- New York Knicks: 108-117

Brooklyn Nets- New Orleans Pelicans: 120-105

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-107

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 98-109

Boston Celtics- Chicago Bulls: 114-112

San Antonio Spurs- Los Angeles Clippers: 101-94

Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 133-96

Dallas Mavericks- Orlando Magic: 108-92

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Amerikan Basketbol Ligi, Ömer Faruk Yurtseven, Philadelphia, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, seriye devam ediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, seriye devam ediyor - Son Dakika
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