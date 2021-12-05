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NBA Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçta Bulls, Nets'i yendi - Son Dakika

NBA Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçta Bulls, Nets'i yendi

05.12.2021 09:53
NBA Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçta Bulls, Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Brooklyn Nets deplasmanından 111-107 galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Brooklyn Nets deplasmanından 111-107 galip ayrıldı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Bulls, Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup ederek 24. maçında 16. galibiyetini aldı. Nets ise 23. karşılaşmasında 7. yenilgisini yaşadı.

Bulls'u galibiyete, 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Zach LaVine ve 29 sayı, 6 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.

Nets cephesinde Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt, LaMarcus Aldridge 20 sayı, 7 ribaunt ve James Harden 14 sayı, 14 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

Spurs, ligin zirvesindeki Warriors'ı mağlup etti

Batı Konferansı'nın 12. sırasındaki San Antonio Spurs, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 112-107 kazandı.

Peş peşe 4. galibiyetini alan Spurs'te Dejounte Murray 23 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Derrick White 25 sayı, 3 top çalma ve Lonnie Walker 21 sayı üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in deplasmanda Milwaukee Bucks'a 124-102 yenildiği karşılaşmayı, 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Sonuçlar

New York Knicks- Denver Nuggets: 99-113

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-102

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 107-111

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 107-112

Dallas Mavericks- Memphis Grizzlies: 90-97

Sacramento Kings- Los Angeles Clippers: 104-99

Portland Trail Blazers- Boston Celtics: 117-145

Amerikan Basketbol Ligi, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Kevin Durant, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçta Bulls, Nets'i yendi - Son Dakika Spor


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