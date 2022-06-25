Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Clifford, 2013-2018 yıllarında da Hornets'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2018-2021 yıllarında ise Orlando Magic 'te görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Charlotte Hornets, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › NBA ekibi Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi - Son Dakika

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