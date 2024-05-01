NBA Play-off'larında Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers galibiyetlerle seriyi yakaladı - Son Dakika
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NBA Play-off'larında Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers galibiyetlerle seriyi yakaladı

NBA Play-off\'larında Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers galibiyetlerle seriyi yakaladı

Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 112-106 yenerek seriyi 3-2'ye getirirken, Cleveland Cavaliers da Orlando Magic'i 104-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Milwaukee Bucks ise Indiana Pacers'ı 115-92 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi.

01.05.2024 10:43
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda New York Knicks'i 112-106 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Philadelphia 76ers, 2. sırada tamamlayan New York Knicks'i uzatma sonunda 112-106 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey, 46 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Cavaliers, 3-2 önde

Play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 104-103 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28, Darius Garland ise 23 sayı kaydetti.

Magic'te Paolo Banchero, 39 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Seride geride olan Bucks, pes etmedi

Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

Bucks'ta Khris Middleton ve Bobby Portis, 29'ar sayı kaydetti.

Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 16 sayı attı.

Kaynak: AA

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