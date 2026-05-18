Nehir Özcan, Avrupa Şampiyonu Oldu

18.05.2026 13:13
Nehir Özcan, Macaristan'da Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 40 kilo sağ ve sol kol kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Nehir Özcan, memleketi Manisa'ya döndü.

Turgutlu Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özcan, okul girişinde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Milli sporcu Nehir Özcan, gazetecilere çok mutlu olduğunu belirterek, coşkulu karşılama için teşekkür etti.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ifade eden Nehir Özcan, "Çalışarak, didinerek, emek vererek hepsinin üstesinden geldik. İki kolda da birincilik alarak hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşmış olduk. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni motive etti. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünya şampiyonasında da derece elde etmek." dedi.

Okul müdürü Cevdet Özçetin de Özcan'a yarım altın hediye etti. Başarısından dolayı öğrencisini kutlayan Özçetin, "Bize bu duyguyu yaşatan öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olarak geri döndüğünde kendisini yine bu şekilde coşkuyla karşılayacağız." diye konuştu.

Nehir Özcan'ın 9 Ekim 2026'da Hindistan'da yapılması planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

