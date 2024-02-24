Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü

Nesibe Aydın, BOTAŞ\'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü.

24.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Sezer Bor, Ali Rıza Pinat

Nesibe Aydın: Thomas 19, Pelin Derya Bilgiç 17, Cannon 19, Coates 20, Zec, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz, İlayda Güner 6

BOTAŞ: Weaver 8, Mack 9, Allen 39, Reimer 17, Nihal Güngör Yıldırım, Işık Su Güven, Ronahi Zilan Kıran, Hatice Pelin Gülçelik, Rana Uçar 2, Deniz Üstün 7, Ceren Taylan, Burcu Büyükayan

1. Periyot: 23 - 24

Devre: 53 - 37

3. Periyot: 68 - 59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-82 yendi.

Kaynak: AA

Aydın, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement