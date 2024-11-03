Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 10. hafta mücadelesi, bugün yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Beyaz Grup
Batman Petrolspor- Altınordu: 2-1
GMG Kastamonuspor- İnegölspor: 1-0
Beykoz Anadoluspor-Afyonspor: 2-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 0-0
Kırklarelispor-İskenderunspor: 1-1
Karaköprü Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 1-1
Altay-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
Fethiyespor- Sarıyer: 0-1
Kırmızı Grup
Çimentaş Elazığspor- Ankara Demirspor: 3-2
Belediye Derincespor-Serik Belediyespor: 1-7
Nazillispor-Diyarbekirspor: 2-2
Karaman FK- Bucaspor 1928: 1-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Karacabey Belediyespor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı- Giresunspor: 2-0
Motolux 68 Aksarayspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-1
Menemen FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0
Artı Değer Vanspor-Somaspor: 3-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 10. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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