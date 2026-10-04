Nesine 2. Lig'de 5. hafta 8 maçla devam etti; MKE Ankaragücü İnegölspor'u 4-1 yendi

Nesine 2. Lig'de 5. hafta 8 maçla devam etti; MKE Ankaragücü İnegölspor'u 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta kapsamında bugün 8 maç oynandı. MKE Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor'u 4-1 yenerken Kütahyaspor, 52 Orduspor FK'ye 0-4 mağlup oldu. Kırmızı Grup'ta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankara Demirspor'u 1-0 yendi.
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 5. haftaya 8 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Ankara Demirspor: 1-0
Ekinciler İskenderunspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 2-3
Adana 01 FK-12 Bingölspor: 1-0
Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-4
MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor: 4-1
Beyaz Grup:
68 Aksaray Belediyespor-Ankaraspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-Çorluspor 1947: 2-3
Kaynak: AA
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