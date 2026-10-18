Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0 yendi

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Nesine 3. Lig'de 7. hafta tamamlandı; günün maçlarında Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0, Zonguldakspor Büyükçekmecegücü FK'yı 2-1 mağlup etti. Kepezspor ise Bucaspor 1928'e 1-3 yenildi.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası sona erdi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Pazarspor- Tokat Belediyespor: 1-0

Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1

Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1

Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0

2. Grup

Kepezspor- Bucaspor 1928: 1-3

Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1

Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0

Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3

Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1

Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2

3. Grup

Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2

Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0

Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0

Kaynak: AA
PazarsporBucasporTokatSporSon Dakika

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