Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0 yendi

Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 7. hafta tamamlandı; günün maçlarında Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0, Zonguldakspor Büyükçekmecegücü FK'yı 2-1 mağlup etti. Kepezspor ise Bucaspor 1928'e 1-3 yenildi.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Pazarspor- Tokat Belediyespor: 1-0
Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1
Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0
2. Grup
Kepezspor- Bucaspor 1928: 1-3
Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1
Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3
Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1
Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2
3. Grup
Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2
Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0
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