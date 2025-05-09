Nesine 3. Lig Play-Off Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları yapıldı.
Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, tur atladı.
Bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor- Kırıkkale FK: 2-0 (Uzatmada)
Muşspor- Belediye Kütahyaspor: 4-1
Sillivrispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0 (4-5 Penaltılar)
52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0 (2-4 Penaltılar)
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