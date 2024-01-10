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New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
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New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek 5. galibiyetini aldı

NBA'de New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Knicks'in OG Anunoby ve Julius Randle'ın performansı galibiyette etkili oldu. Los Angeles Lakers ise Toronto Raptors'ı 132-131 mağlup ederek Anthony Davis'in 41 sayılık performansıyla galibiyete ulaştı.

New York Knicks, Portland Trail Blazers\'ı 112-84 yenerek 5. galibiyetini aldı
10.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Knicks, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla yendi.

Knicks'te OG Anunoby 23, Julius Randle ise 20 sayı kaydetti.

Blazers'ta ise Jerami Grant'in 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Davis'ten 41 sayı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 132-131 mağlup etti.

Lakers'ta Anthony Davis, kaydettiği 41 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta ise Scottie Barnes 26, Pascal Siakam 25 sayı attı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Sacramento Kings: 110-131

Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 92-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 112-84

Dallas Mavericks- Memphis Grizzlies: 103-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 132-131

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek 5. galibiyetini aldı - Son Dakika


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