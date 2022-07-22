Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona forması giyen Nigel Hayes-Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin ve Tonye Jekiri'den sonra 5'inci dış transferi oldu.27 yaşındaki Hayes-Davis, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla Euroleague'de 4.1 sayı, 2.1 ribaund ve 3.9 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.