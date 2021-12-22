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Nihat Özdemir: "Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok"

22.12.2021 13:06

- Nihat Özdemir: "Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada planımız dahilinde bir isim" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan...

- Nihat Özdemir: " Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir:

"Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada planımız dahilinde bir isim"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında konuştu. Kenan Koçak'la ilgili önemli projeleri olduğunu ve yolların ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Özdemir, "Kendisi sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı değil. Birçok noktada kendisiyle önemli planlarımız var" dedi.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için gerçekleşen jüri toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilk olarak ödül töreni hakkında konuştu. Özdemir, "Dile kolay 68 yıllık bir organizasyon. İnşallah 100. yılını da görür bu yarışma. Bütün Türkiye'ye mal olan, herkesin gelip serbestçe oy kullandığı bir yarışma. Halkın, milletin istediği sporcular, yılın sporcuları olarak birçok dalda ödüllerini alıyor. Benim 6. jüri üyeliğim. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Biz de kimlerin aday olacağı konusunda düşündük ve şahsi olarak yılın antrenörü, yılın takımı ve yılın sporcusu konusunda fikirlerimi söyledim. Netice olarak kararı Türk halkı verecek ve mart, nisan ayı gibi kazananlar belli olacak. Sonrasında ödüllerini alarak taçlandıracaklar bunu. Geleneksel olarak bu yarışmanın devamını diliyorum" diye konuştu.

"Amacımız önce B Ligi, ardından A Ligi'ne çıkmak"

UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın durumunu değerlendiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Kenan Koçak ile ayrılma niyetimiz yok"

Vitor Pereira'nın ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak hakkında da konuşan Nihat Özdemir, "Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Nihat Özdemir: Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok
Nihat Özdemir: Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok
Nihat Özdemir: Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok
Nihat Özdemir: Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Kenan Koçak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nihat Özdemir: "Kenan Koçak'la ayrılma gibi bir niyetimiz yok" - Son Dakika
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