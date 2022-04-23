Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak

23.04.2022 22:00
Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nda Karen Khachanov'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nda Karen Khachanov'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Djokovic ile dünya 26 numarası Khachanov karşılaştı.

Sırp tenisçi, bir saat 59 dakika süren maçta Rus rakibini 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Turnuvayı daha önce iki kez kazanan Djokovic, bu yılki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için yarın finalde dünya 8 numarası Andrey Rublev ile karşılaşacak.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamamıştı. Djokovic, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda veda etmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

Sırbistan, Belgrad, Tenis, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement