Nusret Gökçe, Dünya Kupası finalindeki hareketi hakkında konuştu: Bir daha asla sahaya adım atmam

Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası finalinde sahaya dalarak yıldız futbolcuların peşinde koşan ve onlarla fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcayan Nusret Gökçe, Messi'ye rahatsızlık vermişti. Messi'nin hoşnutsuzluğu yüzüne yansırken Nusret, sessizliğini bozdu.

"KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM"

The Times'a konuşan Nusret, "Arjantin'i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla, asla Dünya Kupası sahasına adım atmam." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Reklam yapmak amacıyla sahaya girmediğini belirten Nusret, "Dünya Kupası'nı iki milyar insan izliyordu… Kaç kişi benim hakkımda konuşuyor? Beş milyar. Tüm dünya. Sahaya bir reklam amacıyla girmedim; sadece böyle hissettim. Sonra biraz şaşırdım. Sahada en az başka 1.000 kişi vardı ama videoyu gösterdiklerinde sadece ben olduğumu söylüyorlar." dedi.