Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak

07.04.2022 14:35
Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak

Yeterli kar seviyesine sahip Yalnızçam Kayak Merkezi'nde "Kayağı Tanıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler eğitim aldı.

Yeterli kar seviyesine sahip Yalnızçam Kayak Merkezi'nde "Kayağı Tanıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında, yaklaşık 100 ortaokul öğrencisi antrenörlerden kayak eğitimi gördü.

Gönüllü verilen eğitimin ardından öğrenciler, ilkbaharda aldığı yeterli kar yağışının ardından Yalnızçam Kayak Merkezi'nde turistlerle kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, nisan ayında kayak yapmanın çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bunu çocuklar için avantaja dönüştürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 100 öğrenciyi kayakla tanıştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır bu tesislerden yararlanamıyorduk. Ancak bu yıl kar yağışının yoğun olmasını da fırsat bilerek, projeyi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde çocuklarımız kayak ile tanışıyorlar. Ellerinde, bölgelerinde böyle bir potansiyelin olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla Yalnızçam'ın daha çok tanınmasını da sağlamış olacağız. Bugün kayakla tanışan her çocuğumuz geleceğin belki uzman kayakçısı olacak. Biz buna alt yapı hazırlamaya çalıştık."

Bulut, alınan eğitimin ardından öğrencilerin kayağa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Hakan Fırıncı da Ardahan'ın önemli potansiyeli olan Yalnızçam'da nisanda hem kayak yapmanın hem de öğrenmenin çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Çocukların kalak heyecanını aktaran Fırıncı, "Çocuklar çok memnun kalıyorlar. Çünkü birçoğu burayı ilk kez görüyor. Dolayısıyla bu ortamı ve havayı solunca etkisinde kalıyorlar. Çoğu da öğrenmeye hevesli ve istekli çocuklar. Bu durum karşısında bizde mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Enes Özer de kayak ile ilk kez tanıştığını belirterek, "Çok sevdim ve tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Gelecek yıl tabii ki daha hazırlıklı olacağım." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor Denizli Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı beklentileri aştı Denizli Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı beklentileri aştı

milli eğitim bakanlığı, Kayak Merkezi, gençlik, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement