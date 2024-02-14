Okan Buruk: Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı - Son Dakika
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Okan Buruk: Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı

Okan Buruk: Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı

Okan Buruk: "Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı.

14.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Okan Buruk: "Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı. Şu anda oynayabilecek durumda." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk: Abdülkerim, 2 gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı - Son Dakika
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