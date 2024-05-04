Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı - Son Dakika
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Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı

Okay Yokuşlu\'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig\'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı

West Bromwich Albion, İngiltere Championship'te 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği takım, Southampton ile yarı final mücadelesi verecek ve turu geçmesi halinde Premier Lig'e çıkmak için final maçında Leeds United-Norwich City galibiyle karşılaşacak.

04.05.2024 23:11
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Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı.

İngiltere Championship'te 2023-24 sezonunu 5. sırada tamamlayan West Bromwich Albion, iki ayaklı play-off eşleşmesinde Southampton ile yarı final mücadelesi verecek.

West Bromwich Albion, bu turu geçmesi halinde 26 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak final maçında, Leeds United-Norwich City eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

30 yaşındaki Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıktı ve bir gol attı.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün kiralık olarak formasını giydiği Leicester City, sezonu şampiyon tamamlayarak Premier Lig bileti almıştı.

Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City ise sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off şansını kıl payı kaçırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı - Son Dakika

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