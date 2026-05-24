Okçuluk Federasyonu, Etnospor Festivali'nde İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okçuluk Federasyonu, Etnospor Festivali'nde İlgi Odağı

Okçuluk Federasyonu, Etnospor Festivali\'nde İlgi Odağı
24.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengiz Toksöz, Etnospor Festivali'nde geleneksel okçuluğa büyük ilgi olduğunu açıkladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin en fazla ilgi gören branşlarından olduklarını söyledi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluşuyor.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde yer alan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Festivale katılımın geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu belirten Toksöz, "Geçen yıllara oranla gerçekten bu sene çok ciddi bir katılım olduğunu görüyoruz. 20'den fazla ülke sporcuları, kendi kültürleri, kadim değerleri, lezzetleri, geleneksel sanatları ve oyunlarıyla burada. Biz de Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu olarak kadim kültürlere hizmet etmek, kendi kültürümüzü yabancı misafirlerimize aktarmak için buradayız. Bu uluslararası organizasyon, çok güzel ve geçen yıllara oranla çok daha büyük katılımla geçiyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Başlayan Kurban Bayramı tatiline rağmen katılımın yüksek olduğunu aktaran Toksöz, "Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da insanlar memleketlerine gitmeye başladı. İstanbul boşalmış ama kalan İstanbul'un hepsi burada. Çok ciddi bir katılım var. Bayrama denk gelmeseydi yoğunluk çok daha fazla yaşanacaktı. İnsanların kadim kültürlerine, değerlerine sahip çıkma, farklı kültürleri deneyimleme fırsatı var. Çocuklarıyla birlikte 7'den 70'e vakit geçiriyorlar. Geleneksel okçuluğu vatandaşlarımıza deneyimleme şansını vermemiz bizleri çok mutlu ediyor. Dünya Etnospor Birliğine, bu yıl 8'incisi yapılan bu kültür festivalini düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz"

Cengiz Toksöz, yaklaşık 7 yılda 36 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştıklarını dile getirdi.

Federasyonun 2019'da kurulduğunu hatırlatan Toksöz, "2019'dan bu yana 36 bin lisanslı sporcuyu geçmişiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Geleneksel okçuluk, çocuklarda özellikle gençlerde çok hızlı ilerliyor. Bundan çok mutluyuz. Sadece bir yaya ve oka dokunmaları yetiyormuş. Biz de onlara bu fırsatı verme, geleneksel okçuluğu tüm Türkiye'ye yayma ve dünyaya da tanıtma adına çok ciddi gayret içindeyiz. Vatandaşlarımızın bu spora olan merakı ve ilgisi bizleri de motive ediyor. Ülkemizdeki herkese bu sporu deneyimleme fırsatı verme adına federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Etnospor Kültür Festivali'nde en çok ilgi çeken branşlardan olduklarını vurgulayan Toksöz, şunları kaydetti:

"Atlı sporlarla birlikte geleneksel okçuluk burada çok ilgi görüyor. Arkadaşlarımız standı sabah açar açmaz kuyruk başlıyor. Akşam ise yoğunluktan dolayı kapatamıyorlar. Çünkü çok ciddi bir ilgi var. Son yıllarda bu işte yapılan filmler, çizgi filmler ve federasyonumuzun müsabakalarıyla bu sporun gençlerde tekrar ortaya çıkmasına vesile oldu. Okçular Vakfının ihyası, ardından Etnospor Birliğinin kurulması ve akabinde Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla Türk okçuluğu zirveye doğru yürüyor. Dünyada da hak ettiği yere doğru ilerliyor. Çünkü biz dünyada bir markayız. Dünyanın kabul ettiği Türk okçuları, Türk yayı çok kıymetli. Biz de bu branşa hizmet etme ve bunu tanıtma adına üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız."

"Mete'in başarıları bizim sporcularımıza da örnek oluyor"

Cengiz Toksöz, Türkiye'de modern okçuluk ile geleneksel okçuluk arasında çok iyi bir etkileşim olduğunu söyledi.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un başarılarının kendilerine olumlu yansıdığını vurgulayan Toksöz, "Biz olimpik branş değiliz ama bu sporun yayılması, kurumsallığı sağlama ve aldığımız yol olarak etkileşim içindeyiz. Mete Gazoz'un başarıları okçuluk adına bize de çok olumlu yansıyor. Modern okçuluk, geleneksel okçuluk olarak değil, okçuluğun yayılması adına Mete'nin başarıları bizim sporcularımıza da örnek oluyor. Onlar da bu başarıları görüp okçuluğa yöneliyorlar." diye konuştu.

İki branş arasında geçişlerin olduğunu aktaran Toksöz, "Geleneksel okçulukta yetişip modern okçulukta madalya kovalayan sporcularımız olduğu gibi modern okçuluktan da geleneksel okçuluğa gelen sporcularımız var. Karşılıklı etkileşim içinde bütün amacımız Türk okçuluğunu yaşatmak, Türk okçuluğunu dünyada zirveye taşımak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçuluk Federasyonu, Etnospor Festivali'nde İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:13:17. #7.13#
SON DAKİKA: Okçuluk Federasyonu, Etnospor Festivali'nde İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.