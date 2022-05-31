Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler - Son Dakika
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Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

31.05.2022 11:34
Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, katıldıkları Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler aldılar.

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, katıldıkları Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler aldılar.

Takım sporcuları, profesyonel bir eğitim ya da spor kulübü desteği almadan okul bünyesinde yaptıkları kısa süreli çalışma ile il genelinde yapılan müsabakalarda birincilik kazandıktan sonra Eskişehir'i temsilen Türkiye Şampiyonasına katıldılar. Şampiyonada, 87 okuldan 289 sporcunun katıldığı Küçükler kategorisinde Erkek Takımı Türkiye 3. sü olurken, Kız Takımı ise Türkiye 8.si oldu.

Seyyid Battal Gazi İmam Hatip ortaokulu Müdürü Yusuf Gül; "Bu başarının ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağına ve özellikle okul çağındaki çocukların geleneksel okçuluk sporuna olan ilgilerini artıracağına inanıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler
Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Okçuluk, Okul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler - Son Dakika


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