KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı

28.03.2022 17:40

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 30 ilden 520 sporcu katılıyor. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen turnuvada, sporcular epe, flore, ve kılıç altı dallarında mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, eskrim şampiyonasının kentte düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müsabakalarda 30 ilden sporcu katıldığını belirten Boz, şunları kaydetti:

"Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride 520 sporcumuz burada mücadele edecek. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve okullarımıza başarılar diliyorum. 5 gün boyunca burada yarışmalar devam edecek."

Organizasyon 1 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı - Son Dakika
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