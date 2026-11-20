SALON: Unıpol Forum

HAKEMLER: Carlos Peruga, Emilio Perez, Steve Bittner

OLIMPIA MILAN: Burnell 3, Wright 22, Diop 7, Cole, Bolmaro 19, Thompson 4, Ricci, Hall 6, Guduric 16, Mathews, Peters 1

FENERBAHÇE TARFİN: Larkin 11, Bingham 7, Baldwin 13, Sertaç Şanlı, Tucker 17, Juzang 8, Forrest 6, Powell 4, Clyburn 3, Shields, Sargiunas 1

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-61

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milan'a 78-70 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5'inci mağlubiyetini yaşarken Olimpia Milan ise 3'üncü kez kazandı.