Olimpik Lyon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika
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Olimpik Lyon-Beşiktaş maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, topa sahip olmak ve oyunu kontrol etmek istediklerini belirterek sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

23.10.2024 21:20
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, topa sahip olmak ve oyunu kontrol etmek istediklerini belirterek sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam ile siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, Groupama Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'ne iki mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Zorlu bir maç olacak. Olimpik Lyon, kaliteli bir takım. Pozitif bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli. Rakibimiz hücum geçişlerinde etkili. İyi performans göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Olimpik Lyon ile oyun felsefelerinin benzerlik gösterdiğinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Oyunu ve topu kontrol etmek istiyoruz. Lyon, savunmada ve hücumda kaliteli. Topa sahip olmak önemli. Topun bizde olduğu esnada öz güvenli oynamamız gerekiyor. Onlar da maça aynı felsefeyle yaklaşacak. Onlar içeride, biz deplasmandayız. İyi oynamak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum futbolu oynamak istiyoruz. Lyon maçıyla Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ersin'in durumu pozitif ilerliyor"

Giovanni van Bronckhorst, kaleci Ersin Destanoğlu'nun son durumuyla ilgili, " Mert Günok, sakatlığı nedeniyle burada bizimle değil. Durumuna bakıyoruz, en kısa zaman aramıza döneceğini umuyorum. Ersin, son birkaç antrenmana katıldı. Ersin'in durumu pozitif ilerliyor. İdmandan sonra nasıl reaksiyon gösterdiğine bakacağız. Umuyorum yarın oynayabilir durumda olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum"

Sezonun geride kalan bölümünde sergiledikleri performansı başarılı bulduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Geçen seneye göre takımda bayağı bir değişim var. Lige iyi başladık, Avrupa'da da lig etabına kaldık. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gidip 8 oyuncunun gelmesi kolay değil. Stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Henüz ligde 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık. Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum. Pozitif şeyler var. İstediğim şey bu yolda devam etmek. Avrupa'da da olumlu sonuçlar almak istiyoruz."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile yapacakları derbiyi de değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Derbi maçları özeldir. Çok fazla derbi oynadım. Hoca olarak da birçok derbi maçta görev yaptım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz ama her zaman maç maç düşünen bir hoca oldum." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı hakkında da konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Maalesef indiğimizde kötü bir haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler, onların aileleri ve Türk halkıyla." ifadelerini kullandı.

Emirhan Topçu: "Buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz"

Siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak Lyon karşısında sahadan puanlarla ayrılarak kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.

Karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "UEFA Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İkinci maçta istediklerimizi biraz daha fazla yaptık. Skor olarak şanslı değildik. Kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'a çabuk adapte olduğunu aktaran Emirhan Topçu, "Takıma alışma sürecim kısa sürdü. Birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Son 3 maçtır oynuyorum. Benim için oynamaktan ziyade takımın başarısı önemlidir. Buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup İstanbul'a hep beraber döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların statta yer alamayacak olmalarına ilişkin de konuşan 24 yaşındaki stoper, "Taraftarımız statta olamayacak. Bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yarın taraftarımız için mücadele edeceğiz." dedi.

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Emirhan, "Kötü bir haber aldık. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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