Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Weekend Etkinliği - Son Dakika
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Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Weekend Etkinliği

Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Weekend Etkinliği

İngiliz ve Türk sporcular, Didim'de düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Weekend' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte sporcular, misafirlere çeşitli spor aktiviteleri yaptırdı ve turistik yerleri gezdirdi. İngiliz sporcu Leon Roy Taylor, Türk sporculara sakin kalmaları ve keyif almaları önerisinde bulundu.

14.05.2024 12:32
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Sporun çeşitli branşlarında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar elde eden İngiliz ve Türk sporcular, "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Weekend" etkinliğinde bir araya geldi.

Didim'de "sağlıklı yaşam hafta sonu" etkinliğiyle hizmete açılan Anda Barut Collection otelin organizasyonunda, eski İngiliz atletler Francis Morgan Thompson, Paula Radcliffe, Colin Jackson, Denis Lewis, Jamie Baulch, yüzücüler Rebecca Adlington, Leon Roy Taylor, kürekçi Vicky Thornley; etkinliğe katılan misafirlere koşu, plaj fitness, yüzme, kürek çekme, yoga, dans gibi çeşitli spor aktiviteleri yaptırdı.

Organizasyona Türk sporu adına çok sayıda başarıya imza atmış Tokyo Olimpiyatları'nın bronz madalyalı karatecisi Uğur Aktaş, Tokyo'da mücadele veren okçu Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa şampiyonu okçu Gülnaz Büşranur Coşkun'un yanı sıra Rio 2016'da yer alan cimnastikçi Tutya Yılmaz da katıldı. Master milli atlet Çiçek Solon Şensoy ve atlet eşi Oktay Şensoy da etkinliğin konukları oldu.

Etkinliğe katılıp, olimpiyat madalyalı kürekçi Vicky Thornley'den ders alan Nefise Karatay, olimpiyat sporcularıyla spor yapmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Katılımcılar aynı zamanda bölgedeki turistik yerleri gezdi.

Leon Roy Taylor'dan olimpiyatlara katılacak Türk sporculara mesaj

Atina 2004 Olimpiyatları'nda yüzmenin atlama branşında 10 metre senkronize platformda gümüş madalya kazanan İngiliz Leon Roy Taylor, Türkiye'den olimpiyatlarda mücadele edecek sporculara, sakin kalmaları ve yaptıkları işten keyif almaları önerisinde bulundu.

Taylor, "Her anın tadını çıkarın çünkü bu oyunlar başladıktan sonra zaman çok hızlı geçecek, bol şans." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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